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Популярность дубайского шоколада привела к неожиданным последствиям

FT: Рост популярности дубайского шоколада привёл к глобальному дефициту фисташек.

Источник: Комсомольская правда

Глобальный дефицит фисташек образовался из-за стремительного роста популярности дубайского шоколада, одним из основных ингредиентов являются эти орехи. О проблеме пишет издание Financial Times.

«Стремительный рост популярности “дубайского шоколада” спровоцировал глобальный дефицит предложения фисташек, что усугубило существующую в мире нехватку данного зеленого ореха и привело к резкому росту цен», — сказано в публикации.

В качестве причин дефицита фисташек также называется их недостаточный урожай в 2024 году.

Кстати, на волне популярности дубайского шоколада многие кондитеры стали выпускать его аналоги, простым языком — подделки, вдохновленные авторским десертом. Правда эти подделки оказались крайне опасными для употребления. Аналоги дубайского шоколада содержат в себе смертельно опасные вещества.

Тем временем стало известно, как приготовить дубайский шоколад в домашних условиях. Три лучших рецепта дубайского шоколада здесь на KP.RU.