Популярность дубайского шоколада привела к неожиданным последствиям

Глобальный дефицит фисташек образовался из-за стремительного роста популярности дубайского шоколада, одним из основных ингредиентов являются эти орехи. О проблеме пишет издание Financial Times.
«Стремительный рост популярности “дубайского шоколада” спровоцировал глобальный дефицит предложения фисташек, что усугубило существующую в мире нехватку данного зеленого ореха и привело к резкому росту цен», — сказано в публикации.
В качестве причин дефицита фисташек также называется их недостаточный урожай в 2024 году.
Кстати, на волне популярности дубайского шоколада многие кондитеры стали выпускать его аналоги, простым языком — подделки, вдохновленные авторским десертом. Правда эти подделки оказались крайне опасными для употребления. Аналоги дубайского шоколада содержат в себе смертельно опасные вещества.
Тем временем стало известно, как приготовить дубайский шоколад в домашних условиях. Три лучших рецепта дубайского шоколада здесь на KP.RU.