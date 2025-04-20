Популярность дубайского шоколада привела к неожиданным последствиям

Кстати, на волне популярности дубайского шоколада многие кондитеры стали выпускать его аналоги, простым языком — подделки, вдохновленные авторским десертом. Правда эти подделки оказались крайне опасными для употребления. Аналоги дубайского шоколада содержат в себе смертельно опасные вещества.