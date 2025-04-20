Жители 15 сел в Павлодарской области отказались от алкоголя

На смену алкогольным застольям в селе пришли спортивные мероприятия, вечерние встречи, культурные праздники и семейные пикники, говорится в материале. Все тои сельчане проводят в городе, а в селе только для аксакалов и, конечно, без спиртного. Сами жители уверены, что это только начало. В будущем они надеются, что трезвое и ответственное отношение к жизни станет нормой не только в их селе.