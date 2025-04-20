Жители 15 сел в Павлодарской области отказались от алкоголя

По информации телеканала, ярким примером стала деревня Кулаколь Экибастузской сельской зоны. Как сообщили полицейские, заключенный меморандум об отказе от алкоголя носит добровольный характер, но это уже дает заметные результаты.
Это очень хорошо влияет на семейно-бытовые отношения, меньше правонарушений, совершенных в алкогольном состоянии. Население поддерживает данный меморандум. Магазины отказываются от продажи алкоголя. Таким образом, мы думаем, что многие села экибастузского региона поддержат данное направление.
Как поясняется в сюжете, в селе Кулаколь проживают больше 500 человек, и все они поддерживают отказ от алкоголя. Причем к этой позиции присоединились и местные предприниматели, отказавшиеся от торговли спиртным в своих магазинах. За последний год в населенном пункте не зарегистрировано ни одного правонарушения. Местные жители связывают это напрямую с трезвым образом жизни.
Раньше бывало, выпивали, устраивали разборки. Сейчас такого нет. В селе стало намного спокойнее, нет правонарушений. В целом отказ от алкоголя благоприятно влияет на здоровье.
На смену алкогольным застольям в селе пришли спортивные мероприятия, вечерние встречи, культурные праздники и семейные пикники, говорится в материале. Все тои сельчане проводят в городе, а в селе только для аксакалов и, конечно, без спиртного. Сами жители уверены, что это только начало. В будущем они надеются, что трезвое и ответственное отношение к жизни станет нормой не только в их селе.
Напомним, в начале апреля Генеральный прокурор Берик Асылов заявил о положительных последствиях отказа от продажи алкоголя в разных регионах Казахстана. Он сообщил, что речь идет об Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, Мангистауской и других областях.