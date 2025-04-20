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Путин и Собянин пообщались перед окончанием крестного хода

Президент РФ и мэр Москвы держали в руках традиционные красные свечи, символизирующие свет Воскресения Христова.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин вместе посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, где пообщались друг с другом, ожидая возвращения крестного хода.

Оба держали в руках традиционные красные свечи, символизирующие свет Воскресения Христова.

На праздничной службе также присутствовали курсанты Московского суворовского военного училища, представители общественных и политических кругов, а также множество православных верующих.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Светлого Христова Воскресения, назвав Пасху днем великой духовной победы — торжеством Христа над злом и неправдой.