Дождь, снег и паводок: В пяти районах Дагестана введен режим ЧС

Сообщается, что из-за сильных дождей и паводков в столице республики Махачкале, а также в Дербенте и Дагестанских Огнях специалистам приходится откачивать воду из подвалов, а в Сулейман-Стальском районе 25 специалистов и 13 единиц техники заняты на восстановлении моста.