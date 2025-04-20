Дождь, снег и паводок: В пяти районах Дагестана введен режим ЧС

В пяти районах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятной погоды в субботу 19 апреля. Об этом информирует пресс-служба МЧС России по республике.
Речь идет об Агульском, Ахтынском, Докузпаринском, Рутульском и Курахском районах.
Сообщается, что из-за сильных дождей и паводков в столице республики Махачкале, а также в Дербенте и Дагестанских Огнях специалистам приходится откачивать воду из подвалов, а в Сулейман-Стальском районе 25 специалистов и 13 единиц техники заняты на восстановлении моста.
«На местах работают 2180 специалистов и 566 единиц техники, включая силы МЧС», — сказано в релизе.
Напомним, аномальная погода застала врасплох Дагестан несколько дней назад. Подробнее о том, как в столице республики тонули автомобили из-за сильных ливней, а в районах начались метели, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что в ночь с 19 на 20 апреля Тюмень ждет сильное ухудшение погодных условий: прогнозируются дождь со льдом и кратковременные снежные осадки.