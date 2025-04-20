Путин и патриарх Кирилл обменялись символическими пасхальными подарками

Накануне президент поздравил военнослужащих, исповедующих православие, и всех христиан с наступающей Пасхой. В поздравлении, прозвучавшем на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, он выразил уважение к празднику и отметил важность его духовного значения. Также было объявлено о пасхальном перемирии с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля, однако Вооружённым силам РФ было поручено подготовиться к возможным провокациям.