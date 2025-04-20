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Путин и патриарх Кирилл обменялись символическими пасхальными подарками

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. Торжественный момент состоялся в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье.

Источник: Life.ru

Глава государства прибыл в главный собор Русской Православной Церкви (РПЦ) незадолго до начала пасхального богослужения.

Напомним, что в прошлом году Путин также посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя и обменялся подарками с патриархом Кириллом. В 2020 году, в период пандемии, президент пропустил службу, но поставил свечу в часовне в своей резиденции в Ново-Огарёво.

Накануне президент поздравил военнослужащих, исповедующих православие, и всех христиан с наступающей Пасхой. В поздравлении, прозвучавшем на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, он выразил уважение к празднику и отметил важность его духовного значения. Также было объявлено о пасхальном перемирии с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля, однако Вооружённым силам РФ было поручено подготовиться к возможным провокациям.