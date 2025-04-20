Молдавский архиепископ Маркелл передал прихожанам частицу Благодатного огня

Ранее власти Молдавии дважды не позволили священнослужителю вылететь в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Этот шаг вызвал критику со стороны представителей православной церкви, которые расценили его как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также МИД России, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили о сборе информации по этому вопросу.
«Путь к радости лежит через крестные страдания, и когда мы достигаем этой радости, пройденный путь, пусть он был тернист, узок и тяжел, уже ничего не значит, потому что мы достигли радости Христова воскресения», — сказал архиепископ Маркелл.
Частицу Благодатного огня, которую он передал прихожанам, привезла из Иерусалима делегация Молдавской православной церкви.
Иерарх особо подчеркнул важность принятия духовных ценностей в современном мире.
«Как нужен Христос, особенно воскресший, для нашего мира, чтобы он стал лучше. И мы способны, друзья, сделать его лучше, если примем воскресшего Христа в наших душах, в нашей жизни», — отметил он.
Владыка Маркелл также возглавил Крестный ход с прихожанами храма в Бельцах.
Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока «Победа», общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.