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Молдавский архиепископ Маркелл передал прихожанам частицу Благодатного огня

БЕЛЬЦЫ (Молдавия), 20 апр — РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл провел пасхальное богослужение в храме святых Константина и Елены в Бельцах, где передал прихожанам частицу Благодатного огня из Иерусалима и призвал открыть сердца для принятия радости Христова воскресения, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: православие.ру

Ранее власти Молдавии дважды не позволили священнослужителю вылететь в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Этот шаг вызвал критику со стороны представителей православной церкви, которые расценили его как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также МИД России, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили о сборе информации по этому вопросу.

«Путь к радости лежит через крестные страдания, и когда мы достигаем этой радости, пройденный путь, пусть он был тернист, узок и тяжел, уже ничего не значит, потому что мы достигли радости Христова воскресения», — сказал архиепископ Маркелл.

Частицу Благодатного огня, которую он передал прихожанам, привезла из Иерусалима делегация Молдавской православной церкви.

Иерарх особо подчеркнул важность принятия духовных ценностей в современном мире.

«Как нужен Христос, особенно воскресший, для нашего мира, чтобы он стал лучше. И мы способны, друзья, сделать его лучше, если примем воскресшего Христа в наших душах, в нашей жизни», — отметил он.

Владыка Маркелл также возглавил Крестный ход с прихожанами храма в Бельцах.

Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока «Победа», общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.