Молдавский архиепископ Маркелл передал прихожанам частицу Благодатного огня

Ранее власти Молдавии дважды не позволили священнослужителю вылететь в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Этот шаг вызвал критику со стороны представителей православной церкви, которые расценили его как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также МИД России, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили о сборе информации по этому вопросу.