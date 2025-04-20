Адвокат разъяснила, кто заплатит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ответственность в сфере расчетов за услуги ЖКХ лежит не только на квартировладельцах, но и на управляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
Если в платежках появились несоразмерно большие суммы, либо они явно не соответствуют показаниям счетчиков, велика вероятность ошибки. В этом случае можно не платить, а уведомить свою УК или РСО, советует адвокат.
«ИменноУК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома», — пояснила Кудерко.
В случае ошибки они обязаны разобраться в ситуации, пересчитать сумму и выставить верный счет за услуги. Неправомерное завышение платы грозит УК наказанием — согласно ст. 157 Жилищного кодекса, за это полагается штраф в пользу собственника в размере 50% от излишне начисленной суммы. Помимо этого, государство может оштрафовать УК по ст. 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях на 250 −300 тысяч рублей.