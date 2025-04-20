Адвокат разъяснила, кто заплатит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

В случае ошибки они обязаны разобраться в ситуации, пересчитать сумму и выставить верный счет за услуги. Неправомерное завышение платы грозит УК наказанием — согласно ст. 157 Жилищного кодекса, за это полагается штраф в пользу собственника в размере 50% от излишне начисленной суммы. Помимо этого, государство может оштрафовать УК по ст. 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях на 250 −300 тысяч рублей.