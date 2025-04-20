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Адвокат разъяснила, кто заплатит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

Адвокат Кудерко: ответственность за расчеты за ЖКХ лежит на владельцах и УК.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ответственность в сфере расчетов за услуги ЖКХ лежит не только на квартировладельцах, но и на управляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Если в платежках появились несоразмерно большие суммы, либо они явно не соответствуют показаниям счетчиков, велика вероятность ошибки. В этом случае можно не платить, а уведомить свою УК или РСО, советует адвокат.

«ИменноУК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома», — пояснила Кудерко.

В случае ошибки они обязаны разобраться в ситуации, пересчитать сумму и выставить верный счет за услуги. Неправомерное завышение платы грозит УК наказанием — согласно ст. 157 Жилищного кодекса, за это полагается штраф в пользу собственника в размере 50% от излишне начисленной суммы. Помимо этого, государство может оштрафовать УК по ст. 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях на 250 −300 тысяч рублей.