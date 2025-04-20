Life.ru публикует фоторепортаж с пасхальной службы в храме Христа Спасителя

Накануне президент поздравил военнослужащих, исповедующих православие, и всех христиан с наступающей Пасхой. В поздравлении, прозвучавшем на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, глава государства выразил уважение к празднику и отметил важность его духовного значения. Патриарх Кирилл в своём поздравлении призвал всех обнять своих близких и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Также предстоятель РПЦ пожелал россиянам мирной жизни.