В Госдуме предупредили об опасности сервисов для конвертации файлов

«Злоумышленники распространяют под видом полезных утилит вредоносные программы, которые могут внедряться в систему, перехватывать личные данные, шпионить за пользователем или открывать удалённый доступ к компьютеру. Чтобы избежать подобных угроз, важно использовать только проверенные и надёжные сервисы для конвертации файлов. Никогда не устанавливайте сомнительное ПО и будьте особенно внимательны, если сайт требует предоставить дополнительные разрешения. Также стоит регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение и сканировать все загружаемые файлы перед их открытием», — заключил парламентарий.