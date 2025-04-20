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Самолет с 246 вернувшимися из плена бойцами приземлился в Москве

В Московской области приземлился самолет, на котором прилетели российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Военных в Россию доставили самолетом.

В Московской области приземлился самолет, на котором прилетели российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

«На стоянке военнослужащих уже ждали автобусы», — сообщает канал. Бойцов встретили под аплодисменты.

Ранее Минобороны РФ публиковало кадры возвращения российских военных, которые признались, что очень давно не слышали голоса своих родных. 246 бойцов вернулись в Россию по обмену — столько же украинских пленных были отправлены домой.