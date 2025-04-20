Юрист объяснила, кто заплатит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

УК занимается расчетом платы по большинству коммунальных услуг.
Ответственность за корректность расчетов за жилищно-коммунальные услуги несут не только собственники квартир, но и управляющие компании (УК), а также ресурсоснабжающие организации (РСО). Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко. По ее словам, именно УК занимается расчетом платы по большинству коммунальных услуг, а при обнаружении несоответствий в платежных документах граждане могут обратиться к своей управляющей организации для пересчета.
«Именно УК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома», — пояснила Кудерко агентству «Прайм». Она отметила, что если в платежках появились несоразмерно большие суммы или они явно не соответствуют показаниям счетчиков, есть вероятность ошибки. В таком случае собственникам можно не оплачивать спорные суммы сразу, а уведомить свою УК или РСО для проверки и корректировки начислений.
В случае выявления ошибки управляющие компании обязаны разобраться в ситуации, пересчитать сумму и выставить новый, правильный счет. Если факт неправомерного завышения платы будет подтвержден, УК может быть оштрафована: согласно статье 157 Жилищного кодекса РФ собственник может получить компенсацию в размере 50% от излишне начисленной суммы, а государство вправе наложить штраф на управляющую организацию по статье 14.1.3 КоАП РФ в размере от 250 до 300 тысяч рублей.
Российское правительство продлило действие особого порядка начисления пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг до конца 2026 года. Как уточнили в правительственной пресс-службе, соответствующие меры будут осуществляться независимо от установленной на данный момент повышенной ключевой ставки Центробанка.