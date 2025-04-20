Юрист объяснила, кто заплатит за ошибки в квитанции на оплату ЖКУ

«Именно УК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома», — пояснила Кудерко агентству «Прайм». Она отметила, что если в платежках появились несоразмерно большие суммы или они явно не соответствуют показаниям счетчиков, есть вероятность ошибки. В таком случае собственникам можно не оплачивать спорные суммы сразу, а уведомить свою УК или РСО для проверки и корректировки начислений.