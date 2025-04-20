Патриарх Кирилл пожелал россиянам мирной жизни и развития

«Особые пожелания всем нам, всему нашему народу, чтобы мир, благополучие, отсутствие всяких конфликтов, которые в условиях современной цивилизации обрастают огромными опасностями, чтобы всё это ушло куда-то в сторону, чтобы не мешало нашему народу и всем народам земли мирно жить и развиваться. Но самое главное — соединять развитие материальное с духовным», — сказал патриарх.