Патриарх Кирилл пожелал россиянам мирной жизни и развития

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал россиянам и всем народам земли мирной жизни и развития, чтобы все конфликты ушли в сторону.
В Храме Христа Спасителя прошло пасхальное богослужение, которое возглавил предстоятель Русской церкви.
«Особые пожелания всем нам, всему нашему народу, чтобы мир, благополучие, отсутствие всяких конфликтов, которые в условиях современной цивилизации обрастают огромными опасностями, чтобы всё это ушло куда-то в сторону, чтобы не мешало нашему народу и всем народам земли мирно жить и развиваться. Но самое главное — соединять развитие материальное с духовным», — сказал патриарх.
Он подчеркнул, что Пасха — это день победы над силами зла и радость от праздника ощущается сердцем.
«А что значит побеждать зло — это значит становиться счастливыми», — заключил первосвятитель.
Светлое Христово Воскресение — Пасха — главный праздник православных христиан. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха). В этом году православный праздник приходится на 20 апреля и совпадает с католическим.