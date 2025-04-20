Онищенко рассказал, как укрепить иммунитет весной

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Весной рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, делать физические упражнения, следить за питанием и принимать витамины, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Он подчеркнул, что сейчас очень важно не заболеть, учитывая действительно резкий перепад температур.
«Нужно соблюдать режим труда и отдыха, вовремя ложиться спать, вовремя подниматься. Если даже вы не делали какую-то физическую нагрузку, сделайте ее, приучите себя, воспользуйтесь этой возможностью», — сказал Онищенко, отвечая на вопрос, как укрепить иммунитет весной.
Также он рекомендовал следить за питанием, ведь это немаловажный фактор, который дает человеку энергию. Люди получают белки, жиры, углеводы именно через него.
«Конечно, надо принимать витамины, нужно одеваться по сезону, потому что многие уже сбросили зимнюю одежду, но хотя бы сезонную, демисезонную одежду нужно надевать. Не переохлаждаться, что сейчас не мудрено», — добавил эксперт.