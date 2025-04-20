Онищенко рассказал, как укрепить иммунитет весной

«Конечно, надо принимать витамины, нужно одеваться по сезону, потому что многие уже сбросили зимнюю одежду, но хотя бы сезонную, демисезонную одежду нужно надевать. Не переохлаждаться, что сейчас не мудрено», — добавил эксперт.