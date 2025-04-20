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Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Президент прибыл в храм Христа Спасителя незадолго до начала богослужения по случаю Пасхи.
Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин обменялся пасхальными подарками с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Примерно в 00:00 мск российский лидер прибыл в храм Христа Спасителя на богослужение по случаю праздника. Вместе с ним на службе в кафедральном соборе присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, 19 апреля Владимир Путин поздравил с Пасхой участников спецоперации, а также всех православных в России и других странах. Кроме того, президент объявил пасхальное перемирие.

Также сообщалось, что патриарх Кирилл, поздравляя верующих, назвал Пасху днём великой духовной победы — торжеством Христа над злом и неправдой. Он пожелал, чтобы сердца людей наполнились светом воскресения и стремлением к добру.