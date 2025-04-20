Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Президент России Владимир Путин обменялся пасхальными подарками с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Примерно в 00:00 мск российский лидер прибыл в храм Христа Спасителя на богослужение по случаю праздника. Вместе с ним на службе в кафедральном соборе присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, 19 апреля Владимир Путин поздравил с Пасхой участников спецоперации, а также всех православных в России и других странах. Кроме того, президент объявил пасхальное перемирие.
Также сообщалось, что патриарх Кирилл, поздравляя верующих, назвал Пасху днём великой духовной победы — торжеством Христа над злом и неправдой. Он пожелал, чтобы сердца людей наполнились светом воскресения и стремлением к добру.