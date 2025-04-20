Как укрепить иммунитет весной

«Нужно соблюдать режим труда и отдыха, вовремя ложиться спать, вовремя подниматься. Если даже вы не делали какую-то физическую нагрузку, сделайте ее, приучите себя, воспользуйтесь этой возможностью», — отметил Онищенко в беседе с РИА Новости. Он также подчеркнул важность своевременного сна и утренних подъемов, а также регулярных физических упражнений. По словам эксперта, сейчас особенно важно не заболеть из-за резких перепадов температур.