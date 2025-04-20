Музей-аквариум в Хабаровске: интересные фото обитателей Амура

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Задумывались ли вы, сколько разных интересных существ населяет такую большую реку, как Амур? Эта река славится не только своей огромной протяженностью и мощным течением, но и своим большим разнообразием рыб: косатки, калуги, ленки, таймени, элеотрисы, щипки, амурские бычки и лептобоции, и это далеко не полный список.
Даже местные жители не знают всех видов, обитающих в этой могучей и великой реке. Более 90 видов амурской фауны могут увидеть хабаровчане в местном музее-аквариуме.
Делимся с вами фотографиями редких и дивных рыб Амура, которые вызывают интерес даже у самых скептических жителей города.