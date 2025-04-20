Музей-аквариум в Хабаровске: интересные фото обитателей Амура

Задумывались ли вы, сколько разных интересных существ населяет такую большую реку, как Амур? Эта река славится не только своей огромной протяженностью и мощным течением, но и своим большим разнообразием рыб: косатки, калуги, ленки, таймени, элеотрисы, щипки, амурские бычки и лептобоции, и это далеко не полный список.