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Музей-аквариум в Хабаровске: интересные фото обитателей Амура

Амур славится не только своей огромной протяженностью и мощным течением, но и своим большим разнообразием рыб.

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Задумывались ли вы, сколько разных интересных существ населяет такую большую реку, как Амур? Эта река славится не только своей огромной протяженностью и мощным течением, но и своим большим разнообразием рыб: косатки, калуги, ленки, таймени, элеотрисы, щипки, амурские бычки и лептобоции, и это далеко не полный список.

Даже местные жители не знают всех видов, обитающих в этой могучей и великой реке. Более 90 видов амурской фауны могут увидеть хабаровчане в местном музее-аквариуме.

Делимся с вами фотографиями редких и дивных рыб Амура, которые вызывают интерес даже у самых скептических жителей города.