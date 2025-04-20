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Медведев поздравил верующих с Пасхой

Медведев опубликовал поздравительный пост в Telegram.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил соотечественников с Пасхой — праздником Светлого Христова Воскресения.

В своём Telegram-канале он поделился тематическим изображением: купол церкви с крестом выделяется на фоне звёздного ночного неба. На фото размещена надпись: «Христос воскресе!».

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с Пасхой участников спецоперации, а также всех православных в России и других странах. Кроме того, президент объявил пасхальное перемирие.

Поздравления с Пасхой также прозвучали от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он поздравил верующих с праздником Светлого Христова Воскресения, назвав Пасху днем великой духовной победы — торжеством Христа над злом и неправдой.