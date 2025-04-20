ФНС поддержала введение самозапрета на азартные игры

За принятие — уже высказались российские букмекеры, передает «Национальная служба новостей». Ранее глава комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов сетовал, что депутаты уже шесть лет не могут принять закон о самоограничениях для азартных игр, сообщает телеканал 360.