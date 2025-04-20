Кто из знаменитостей посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Среди присутствовавших были певец Shaman, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, рассказал корреспондент ТАСС. На службе были замечены председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, Апостольский нунций Святейшего Престола в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие верующие.