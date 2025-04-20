Кинолог посоветовал не запрещать собаке лаять

В частности, он напомнил, что лай для собак, это способ коммуникации, возможность заявить о себе и выразить свои эмоции — от радости до сигнала о помощи. Те, кто пытаются полностью запретить собаке лаять, лишают её возможности выразить свои чувства. В то же время, не все соседи готовы слушать постоянный лай, когда питомец остаётся один дома или, наоборот, когда в квартиру приходят гости. Такое поведение, по словам кинолога, можно скорректировать.