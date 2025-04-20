Тепло до +25, местами пройдут дожди: о погоде в Казахстане на 20 апреля

Погода в Астане
В столице будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 19−21 тепла.
Погода в Алматы
В мегаполисе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 14−16 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 20−22 тепла.
Погода в Акмолинской области
Ночью на севере региона осадки (дождь, снег), днем на севере дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, ночью 9−14, на севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на севере и востоке порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на северо-востоке 3 мороза, днем 18−23 тепла. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9−14, порывы 15−20, днем временами 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 21−23 тепла.
Погода в Алматинской области
Ночью в горных, предгорных районах осадки (преимущественно снег). Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, в горных районах 3−8 мороза, на востоке и в предгорных районах заморозки 1−3 градуса, днем 13−18, в горных районах 3−8 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 16−18 тепла.
Погода в области Жетысу
Ночью на северо-востоке региона дождь, в центре небольшой дождь, в горных районах осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 9−14, на востоке порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, в горных районах 3 мороза, днем 13−18, в горных районах 10 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 16−18 тепла.
Погода в Туркестанской области
Без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем на горных перевалах 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, в горных районах 3, днем 20−25, в горных районах 17 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 23−25 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
Без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на северо-западе региона 7, днем 23−28 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в сееунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 24−26 тепла.
Погода в Атырауской области
Без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, днем 23−28 тепла. В Атырау ясно, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 0−5, днем 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 25−27 тепла.
Погода в Мангистауской области
Без осадков. Днем на западе и в центре региона пыльная буря. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе и в центре 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге 7, днем 23−28, на западе 20 тепла. В Актау малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 23−25 тепла.
Погода в Актюбинской области
Без осадков. Ветер юго-западный 7−12, днем на севере региона порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, днем 21−26 тепла. В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6−11, днем порывы 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 23−25 тепла.
Погода в Костанайской области
Без осадков. Днем на востоке и юге региона пыльная буря. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду, на севере и востоке временами 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке 4, днем 22−27 тепла. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 24−26 тепла.
Погода в Северо-Казахстанской области
На севере и востоке региона дождь, днем гроза. Ветер западный, ночью 9−14, порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на западе 8 тепла, днем 20−25 тепла. В Петропавловске облачно, дождь, днем гроза. Ветер западный, ночью 9−14, порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 22−24 тепла.
Погода в Павлодарской области
Ночью на западе и севере региона небольшие осадки (снег, дождь), гололед, днем на севере и востоке дождь, в центре небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью 9−14, на западе и севере порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на западе и юге порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6 мороза, днем 15−20, на северо-востоке 12 тепла. В Павлодаре переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 17−19 тепла.
Погода в Карагандинской области
Ночью на западе региона осадки (преимущественно дождь), на юге небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на востоке и юге туман. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на западе, севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере и востоке 5 мороза, днем 17−22, на юге 12 тепла. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 17−19 тепла.
Погода в области Улытау
Ночью на востоке региона дождь. Ветер юго-западный, западный 8−13, днем на севере и востоке порывы 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на западе 12, днем 17−22, на западе 26 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 20−22 тепла.
Погода в Восточно-Казахстанской области
Без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке 11−16 мороза, днем 9−14, на востоке 1−6 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 12−14 тепла.
Погода в области Абай
Без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере и в центре 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, днем 13−18, на западе 10 тепла. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 16−18 тепла.
Погода в Кызылординской области
Без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, днем 25−30 тепла. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 27−29 тепла.
Погода в Жамбылской области
Без осадков, в горных районах туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, в горных районах 2 мороза, на юге на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 15−20, в горных районах 12 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 18−20 тепла.