Тепло до +25, местами пройдут дожди: о погоде в Казахстане на 20 апреля

Ночью на западе и севере региона небольшие осадки (снег, дождь), гололед, днем на севере и востоке дождь, в центре небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью 9−14, на западе и севере порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на западе и юге порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6 мороза, днем 15−20, на северо-востоке 12 тепла. В Павлодаре переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 17−19 тепла.