Россияне продолжают верить письмам о «наследстве»

«Жертва получает на свою почту письмо о том, что является счастливым обладателем многомиллионного наследства. Затем мошенники просят у получателя письма помощи в многомиллионных денежных операциях (получение наследства, перевод денег из одной страны в другую), обещая процент от сделки. Если получатель согласится участвовать, то у него постепенно выманиваются деньги якобы на оплату сборов, взяток чиновникам и тому подобное», — говорится в материалах.