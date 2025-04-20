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Россияне продолжают верить письмам о «наследстве»

Россияне продолжают верить фейковым письмам о якобы миллионном наследстве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россияне продолжают верить письмам о якобы миллионном наследстве, которые получают по почте от мошенников, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласна материалам, мошенничество с «нигерийскими письмами» всё еще широко распространено.

«Жертва получает на свою почту письмо о том, что является счастливым обладателем многомиллионного наследства. Затем мошенники просят у получателя письма помощи в многомиллионных денежных операциях (получение наследства, перевод денег из одной страны в другую), обещая процент от сделки. Если получатель согласится участвовать, то у него постепенно выманиваются деньги якобы на оплату сборов, взяток чиновникам и тому подобное», — говорится в материалах.

Правоохранители отмечают, что для придания схеме правдоподобности аферисты высылают поддельные банковские документы с печатями и подписями действующих банков.