Места на базах отдыха Приморья почти разобрали на лето, остался лакшери-сегмент

На фоне постоянно растущих цен на внутренний туризм, который изначально считается недёшевым, всё больше путешественников обращают внимание на зарубежные направления. Так, тур в Таиланд может стоить от 50 тысяч рублей с учётом перелёта, а поездка в Нячанг — популярный курорт во Вьетнаме — в среднем около 100 тысяч рублей.