Места на базах отдыха Приморья почти разобрали на лето, остался лакшери-сегмент

На июль и август на популярных базах отдыха и в глэмпингах Приморья осталось мало свободных мест. Спрос заметно опережает предложение. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказала исполнительный директор приморского отделения Российского союза туриндустрии Анна Филимонова.
«Если в сегменте “лакшери” еще можно найти свободные места, то средний сегмент практически разобран. Брони начинают делать еще зимой. Базы отдыха, которые уже полюбились туристам, в большинстве своем распроданы, блоки мест на июль, август, выходные забронированы», — комментирует Анна Филимонова.
Наиболее доступный летний отдых обойдётся в 3−5 тысяч рублей в сутки. К примеру, такие расценки действуют на базе отдыха в Волчанце, всего в 150 метрах от пляжа. Однако за низкую стоимость туристам предлагают скромный сервис и минимальный набор удобств.
Более дорогие варианты будут стоить 20 тысяч рублей за ночь. В четырёхзвёздочном комплексе в Славянке минимальная цена проживания — 15,4 тысячи рублей в сутки, при этом доступно только бронирование от пяти ночей, что составит минимум 77 тысяч рублей за заезд.
«В текущем году цены выше, чем в прошлом. Но стоимость отдыха растет каждый год. Это связано с общей инфляцией, потому что дорожают все товары и услуги, и владельцы баз вынуждены поднимать цены в том числе», — подчеркнула эксперт.
На фоне постоянно растущих цен на внутренний туризм, который изначально считается недёшевым, всё больше путешественников обращают внимание на зарубежные направления. Так, тур в Таиланд может стоить от 50 тысяч рублей с учётом перелёта, а поездка в Нячанг — популярный курорт во Вьетнаме — в среднем около 100 тысяч рублей.
Подробнее о ценах на отдых в Приморье — читайте в нашем большом обзорном материале.
Средний чек на базах отдыха в Приморье превысил 10 тысяч рублей в сутки — обзор.
В пик сезона цены будут сопоставимы со стоимостью пребывания на зарубежных курортах, но спрос превышает предложение.