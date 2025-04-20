Поздравление мэра Иркутска Руслана Болотова с праздником Пасхи

Один из самых древних и почитаемых праздников имеет огромное нравственное значение. Воскресение Христово символизирует возрождение и надежду, торжество жизни, любви и добра.
Этот день напоминает нам о наших традиционных ценностях: вере, милосердии, любви к ближним, взаимоподдержке. Все эти лучшие качества — в характере нашего народа. И сегодня многие иркутяне проявляют их в полной мере. Искренне хочу поблагодарить всех, кто помогает в это непростое время: изготавливает необходимые вещи для наших ребят на передовой, собирает и отправляет посылки бойцам. Вклад каждого в общее дело — неоценим!
Желаю всем душевного тепла и благополучия! Пусть в каждой иркутской семье царят мир, согласие, надежда, что всё будет хорошо.