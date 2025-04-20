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IT-специалисты Челябинска больше всех довольны зарплатами

Опрос среди трудоустроенных жителей Челябинска для оценки уровня удовлетворенности доходами в различных профессиональных сферах провел сервис SuperJob.

Программисты лидируют по показателю: 42% респондентов этой категории довольны своим заработком. Инженеры-проектировщики занимают вторую позицию — 33% положительных оценок. Топ-менеджеры и руководители отделов — 30% (каждый третий) удовлетворены доходом. Медицинские работники — 31% довольны зарплатой. Квалифицированные рабочие — 26% положительных ответов.

Наименьший уровень удовлетворенности зафиксирован среди менеджеров по рекламе (10%), секретарей и офис-менеджеров (10%), а также менеджеров по работе с клиентами (11%).