IT-специалисты Челябинска больше всех довольны зарплатами

Программисты лидируют по показателю: 42% респондентов этой категории довольны своим заработком. Инженеры-проектировщики занимают вторую позицию — 33% положительных оценок. Топ-менеджеры и руководители отделов — 30% (каждый третий) удовлетворены доходом. Медицинские работники — 31% довольны зарплатой. Квалифицированные рабочие — 26% положительных ответов.
Наименьший уровень удовлетворенности зафиксирован среди менеджеров по рекламе (10%), секретарей и офис-менеджеров (10%), а также менеджеров по работе с клиентами (11%).