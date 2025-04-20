В Китае запустили первую в мире широкополосную сеть 10G

В Китае заработала первая в мире широкополосная сеть 10G. Об этом информирует издание Mydrivers.
Сообщается, что фактическая скорость загрузки достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки — 1008 Мбит/с. Для создания широкополосной связи 10G объединили свои усилия Huawei и China Unicom. Пока проект запущен только в одном районе Китая — Сюнъань.
«Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа пропускная способность для одного пользователя увеличивается с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сокращается до уровня миллисекунд», — сказано в публикации.
Технологию называют перспективной для развития будущих приложений и услуг, для которых необходима высокая пропускная способность, в частности, дополненной и виртуальной реальности.
Ранее сообщалось, что китайские ученые совершили крупный прорыв в области замораживания мозга. Эта технология в будущем поможет людям жить намного дольше.
Также сообщалось, что ученые из Пекинского университета совместно с коллегами из Китая и США разработали новый чип с частотой 100 гигагерц. Он использует свет вместо электричества для синхронизации процессоров.
В то же время в Китае обеспокоены загадочной гибелью ученых, работающих с искусственным интеллектом.