Врач рассказал, кому нельзя есть яйца в праздники

По его словам, для тех, кто держал пост и ограничивал себя в животном белке, можно позволить в праздники не более 1−2 яиц в день. К привычному питанию после поста нужно возвращаться постепенно и начинать — с небольших порций, иначе можно получить проблемы с ЖКТ, добавил врач.