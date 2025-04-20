Врач рассказал, кому нельзя есть яйца в праздники

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Взрослый здоровый человек может съедать даже несколько яиц в день, а отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
«Яйцо — хороший питательный продукт, и в настоящее время практически сняты ограничения по количеству его употребления. Взрослый здоровый человек может съедать даже несколько яиц в день в зависимости от количества другой пищи. Важно не превышать общее количество калорий. Отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок», — рассказал Тяжельников.
По его словам, для тех, кто держал пост и ограничивал себя в животном белке, можно позволить в праздники не более 1−2 яиц в день. К привычному питанию после поста нужно возвращаться постепенно и начинать — с небольших порций, иначе можно получить проблемы с ЖКТ, добавил врач.
«Последние исследования ученых реабилитировали яичные желтки. В основном опасения были из-за холестерина. Но, как оказалось, употребление желтков не приводит к нездоровому содержанию уровня холестерина в крови, зато дает много полезных питательных веществ. Поэтому тем людям, у которых нет ограничений по здоровью, можно съедать яйца вместе с желтками. Главное — соблюдать меру», — отметил Тяжельников.
Собеседник агентства рассказал, что самые безобидные красители — натуральные: луковая шелуха, куркума, чай, свекольный сок. Также безопасны специальные пищевые красители, которые продаются в магазинах. А от любых других красок, которые не относятся к пищевым, нужно категорически отказаться.