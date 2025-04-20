Адвокат Кудерко рассказала, кто отвечает за расчеты за ЖКХ

Владельцы квартир в ряде случаев могут не оплачивать коммунальные услуги. Когда возникает такое право, рассказала адвокат Елена Кудерко.
Речь идет о случаях, когда квартировладелец получил платежки с несоразмерно большими суммами или эти суммы не соответствуют показаниям счетчиков. Владелец квартиры может не оплачивать такие счета, а уведомить управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.
«Именно УК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома», — рассказала Кудерко агентству «Прайм», напомнив, что за неправомерное завышение платы управляющая компания может быть оштрафована на крупную сумму. В том числе с УК может взиматься штраф в пользу собственника квартиры.
Напомним, с 1 июля 2025 года платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) россиян по всей стране возрастут в среднем на 11,9%.
Также сообщалось, что пени для граждан за просрочку с оплатой жилищно-коммунальных услуг останутся прежними до конца 2026 года, их повышения не будет.