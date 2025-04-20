Адвокат Кудерко рассказала, кто отвечает за расчеты за ЖКХ

«Именно УК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома», — рассказала Кудерко агентству «Прайм», напомнив, что за неправомерное завышение платы управляющая компания может быть оштрафована на крупную сумму. В том числе с УК может взиматься штраф в пользу собственника квартиры.