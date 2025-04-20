Озеро Рица в Хабаровске избавляется от последнего льда: апрельские фото

А в озере вместе с частичками льда плавает еще и мусор, оставленный отдыхающими и даже конструкция, которой был заколочен вход в заброшенное здание рядом с озером. То ли этот эрзац двери кто-то снял по собственной инициативе, то ли постройку решено расконсервировать — пока не ясно. Впрочем, красота озера в лучах заката перетянула внимание на себя.