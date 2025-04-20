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Озеро Рица в Хабаровске избавляется от последнего льда: апрельские фото

На озере Рица в Южном районе Хабаровска еще можно увидеть лед, точнее его остатки.

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Осколки ледяного покрытия шуршат, соприкасаясь друг с другом, но, кажется, абсолютно не мешают ондатре, которая уже плавает от одной норки к другой. Обитательница озера не стала позировать на камеру и при первых же попытках снять ее скрылась под водой.

А в озере вместе с частичками льда плавает еще и мусор, оставленный отдыхающими и даже конструкция, которой был заколочен вход в заброшенное здание рядом с озером. То ли этот эрзац двери кто-то снял по собственной инициативе, то ли постройку решено расконсервировать — пока не ясно. Впрочем, красота озера в лучах заката перетянула внимание на себя.