В Госдуме напомнили, кому следует до 30 апреля подать декларацию 3-НДФЛ

Россиянам напомнили о необходимости подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год до 30 апреля 2025 года. По словам, депутата Госдумы и члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплины, данная обязанность касается граждан, которые получили доходы от продажи недвижимости, находившейся в собственности менее минимального срока, а также лиц, получивших доходы от дарения имущества не от близких родственников.