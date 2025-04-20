В Госдуме напомнили, кому следует до 30 апреля подать декларацию 3-НДФЛ

Лица, ведущие частную практику, также обязаны подавать декларацию.
Россиянам напомнили о необходимости подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год до 30 апреля 2025 года. По словам, депутата Госдумы и члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплины, данная обязанность касается граждан, которые получили доходы от продажи недвижимости, находившейся в собственности менее минимального срока, а также лиц, получивших доходы от дарения имущества не от близких родственников.
«Уплата налога на доходы физических лиц в большинстве случаев происходит автоматически, благодаря удержанию из заработной платы. Однако существует ряд ситуаций, когда гражданам необходимо самостоятельно рассчитать сумму налога и представить декларацию в налоговые органы», — отметил Чаплин, передает ТАСС.
Он также уточнил, что обязательному декларированию подлежат доходы, полученные от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, выигрыши в лотереях и азартных играх, а также доходы из источников за пределами России. Согласно его словам, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, ведущие частную практику, также обязаны подавать декларацию.
Налог, исчисленный в декларации, нужно уплатить не позднее 15 июля 2025 года. Депутат уточнил, что срок подачи отчетности до 30 апреля не распространяется на граждан, которые сдают декларацию исключительно для получения налоговых вычетов, например при покупке жилья — в таком случае документы можно подать в любое время в течение года.
С 2025 года максимальная сумма налогового вычета за занятия спортом возрастет с 15,6 тысячи до 19,5 тысячи рублей. Нововведение затронет граждан, уплачивающих налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Кроме того, увеличится предельная сумма расходов, с которой можно получить возврат налога, — с 120 тысяч до 150 тысяч рублей.