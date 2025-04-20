ФНС поддержала идею реестра самозапрета на азартные игры

Проект под названием «Стопазарт» предполагает возможность установки персонального запрета на участие в игре на деньги — от трёх месяцев до бессрочного срока. Авторы инициативы считают уместным автоматически включать в список тех, кто систематически нарушает финансовую дисциплину: речь идёт о просроченных кредитах, неоплаченных штрафах и других задолженностях, которые не были урегулированы более 90 дней.
По словам Чернышова, новый механизм способен стать инструментом профилактики игровой зависимости и позволит оградить семьи от необратимых последствий импульсивных решений. Он подчеркнул, что система должна работать прозрачно, а информация о её участниках — храниться с соблюдением конфиденциальности.
«Это поможет снизить уровень проблемной игровой активности и защитить семьи от необдуманных трат. Будем работать над скорейшим внедрением этой системы при участии всех заинтересованных ведомств», — подчеркнул он.
А ранее Минцифры России опубликовало проект постановления, согласно которому операторы связи не смогут оформлять SIM-карты на граждан, если действует самозапрет на заключение подобных договоров. Возможность установить ограничение появится с 1 сентября 2025 года.