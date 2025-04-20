ФНС поддержала идею реестра самозапрета на азартные игры

Проект под названием «Стопазарт» предполагает возможность установки персонального запрета на участие в игре на деньги — от трёх месяцев до бессрочного срока. Авторы инициативы считают уместным автоматически включать в список тех, кто систематически нарушает финансовую дисциплину: речь идёт о просроченных кредитах, неоплаченных штрафах и других задолженностях, которые не были урегулированы более 90 дней.