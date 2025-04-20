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Москалькова: за два года удалось воссоединить более 50 разлученных семей

Многие семьи оказались разлучены в ходе СВО.

Источник: Аргументы и факты

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что за последние два года удалось воссоединить свыше 50 семей, разлучённых в ходе специальной военной операции.

По её словам, это стало возможным благодаря поддержке президента Владимира Путина, который уделяет особое внимание гуманитарным вопросам.

Москалькова также поблагодарила президента за содействие в проведении масштабного обмена пленными, который состоялся в субботу. По её словам, это стало значимым событием в гуманитарной повестке.

«Хочу сказать слова огромной благодарности президенту, который всегда участвует в возвращении наших пленных. И, конечно, министерству обороны, нашим спецслужбам, ФСБ, которые работают на то, чтобы диалог не прекращался, и люди, попавшие в плен, возвращались домой», — заявила омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила, что в апреле Россия и Украина отправят по 1500 посылок для своих военнопленных. Также она сообщила, что количество посылок может увеличиться из-за новых обращений от родственников военнопленных.