Москалькова: за два года удалось воссоединить более 50 разлученных семей

«Хочу сказать слова огромной благодарности президенту, который всегда участвует в возвращении наших пленных. И, конечно, министерству обороны, нашим спецслужбам, ФСБ, которые работают на то, чтобы диалог не прекращался, и люди, попавшие в плен, возвращались домой», — заявила омбудсмен.