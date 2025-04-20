Врач раскрыл, кому опасно есть пасхальные яйца

«Яйцо — хороший питательный продукт, и в настоящее время практически сняты ограничения по количеству его употребления. Отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок», — заявил Тяжельников РИА Новости. Он отметил, что взрослому здоровому человеку допускается употреблять в пищу несколько яиц в день, при этом количество зависит от общего рациона. Однако необходимо следить, чтобы суточная калорийность питания не превышала рекомендуемых норм.