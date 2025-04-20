Врач раскрыл, кому опасно есть пасхальные яйца

Людям с заболеванием печени стоит быть осторожными при употреблении яиц.
Людям с заболеваниями печени, желчного пузыря, почечной недостаточностью или аллергией на куриный белок следует отказаться от пасхальных яиц. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
«Яйцо — хороший питательный продукт, и в настоящее время практически сняты ограничения по количеству его употребления. Отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок», — заявил Тяжельников РИА Новости. Он отметил, что взрослому здоровому человеку допускается употреблять в пищу несколько яиц в день, при этом количество зависит от общего рациона. Однако необходимо следить, чтобы суточная калорийность питания не превышала рекомендуемых норм.
Для тех, кто соблюдал пост и ограничивал потребление животного белка, врач рекомендует соблюдать осторожность. После длительного воздержания можно съедать не более одного-двух яиц в день, чтобы не спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Тяжельников отметил, что возвращение к привычному питанию должно быть постепенным, с небольших порций, чтобы избежать стресса для организма.
Современные исследования изменили представление о яичных желтках, которые раньше считались вредными из-за холестерина. По словам врача, их употребление не повышает уровень вредного холестерина в крови, а обеспечивает организм полезными веществами. Здоровым людям можно смело есть яйца с желтками, главное — не превышать общую калорийность рациона.