Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипаж «Союз МС-26» в составе Овчинина, Вагнера и Петтита вернулся на Землю

Космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит вернулись на Землю с Международной космической станции (МКС) на корабле «Союз МС-26». Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Источник: Life.ru

«Сегодня в 04:20 мск спускаемый аппарат корабля “Союз МС-26” с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» добавили, что утром корабль отстыковался от модуля «Рассвет». Сведение «Союза» с орбиты и спуск на Землю прошли штатно.

Экипаж 72-й длительной экспедиции в составе Овчинина, Вагнера и Петтита работал на МКС с 11 сентября. Космонавтам предстояло выполнить более 40 научных экспериментов, в том числе три новых для станции.