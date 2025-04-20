Экипаж «Союз МС-26» в составе Овчинина, Вагнера и Петтита вернулся на Землю

«Сегодня в 04:20 мск спускаемый аппарат корабля “Союз МС-26” с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — говорится в сообщении.
В «Роскосмосе» добавили, что утром корабль отстыковался от модуля «Рассвет». Сведение «Союза» с орбиты и спуск на Землю прошли штатно.
Экипаж 72-й длительной экспедиции в составе Овчинина, Вагнера и Петтита работал на МКС с 11 сентября. Космонавтам предстояло выполнить более 40 научных экспериментов, в том числе три новых для станции.