Роскосмос: Овчинин, Вагнер и Петтит вернулись с МКС на Землю

В «Роскосмосе» уточнили, что все этапы возвращения космонавтов и астронавта на Землю прошли штатно. Напомним, они находились в космосе с 11 сентября 2024 года. За это время проведены более 40 экспериментов. Также Овчинин и Вагнер один раз выходили в открытый космос.