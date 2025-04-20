Роскосмос: Овчинин, Вагнер и Петтит вернулись с МКС на Землю

Двое российских космонавтов и американский астронавт вернулись с МКС на Землю в воскресенье 20 апреля. Об этом информирует пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
«Сегодня в 04:20 мск спускаемый аппарат корабля “Союз МС-26” с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган», — сказано в релизе.
В «Роскосмосе» уточнили, что все этапы возвращения космонавтов и астронавта на Землю прошли штатно. Напомним, они находились в космосе с 11 сентября 2024 года. За это время проведены более 40 экспериментов. Также Овчинин и Вагнер один раз выходили в открытый космос.
Ранее сообщалось, что «Союз МС-26» с двумя россиянами и американцем отстыковался от МКС.
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