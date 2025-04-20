Космонавты России и США приземлились в Казахстане

«Встречаем героев на Земле!», — сообщили в официальном telegram-канале «Роскосмоса», где идет трансляция посадки. Отмечается, что Овчинин, Вагнер и Петтит приземлились на спускаемом аппарате в 04:20 МСК после того, как отстыковался от модуля «Рассвет». Эти трое космонавтов работали на орбите с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025-го.