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Космонавты России и США приземлились в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе города Жезказган (Казахстан). Это следует из прямой трансляции «Роскосмоса».

Космонавты с «Рассвета» приземлились в Казахстане.

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе города Жезказган (Казахстан). Это следует из прямой трансляции «Роскосмоса».

«Встречаем героев на Земле!», — сообщили в официальном telegram-канале «Роскосмоса», где идет трансляция посадки. Отмечается, что Овчинин, Вагнер и Петтит приземлились на спускаемом аппарате в 04:20 МСК после того, как отстыковался от модуля «Рассвет». Эти трое космонавтов работали на орбите с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025-го.