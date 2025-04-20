Путин выделил каждому селу в Южной Осетии по 1 млн рублей

«Президент России принял важное решение. Он из своего резервного фонда выделил по миллиону рублей каждому селу Республики Южная Осетия и каждой школе республики. Это средства, в том числе на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, музеев», — заявил Кириенко. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что данное решение имеет особое значение для республики, поскольку народ Южной Осетии продемонстрировал образцы самоотверженного героизма, истинной стойкости и преданности Родине в годы Великой Отечественной войны.