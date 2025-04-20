Путин выделил каждому селу в Южной Осетии по 1 млн рублей

Владимир Путин выделил из своего резервного фонда средства на ремонт мемориалов в Южной Осетии.
Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда по одному млн рублей каждому селу и школе Южной Осетии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Средства пойдут на обновление мемориалов и музеев, сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«Президент России принял важное решение. Он из своего резервного фонда выделил по миллиону рублей каждому селу Республики Южная Осетия и каждой школе республики. Это средства, в том числе на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, музеев», — заявил Кириенко. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что данное решение имеет особое значение для республики, поскольку народ Южной Осетии продемонстрировал образцы самоотверженного героизма, истинной стойкости и преданности Родине в годы Великой Отечественной войны.
Кириенко подчеркнул, что осетинская земля дала множество героев, которыми гордятся и в республике, и в России. Он также добавил, что сегодня сыны Южной Осетии участвуют в специальной военной операции, защищая «общую родину» вместе с россиянами. Выделенные средства, по его словам, помогут подготовить села и школы к празднованию 80-летия Победы. Это включает реставрацию мемориалов, обновление памятных стендов и поддержку музеев, посвящённых подвигам народа Южной Осетии.