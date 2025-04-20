Мишустин: Пасха напоминает людям о важности доброты и помощи ближним

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил граждан с праздником Пасхи, подчеркнув значение этого светлого дня для миллионов верующих. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства, он отметил, что Пасха символизирует возрождение, веру в лучшее и важность добрых поступков.