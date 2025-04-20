Мишустин: Пасха напоминает людям о важности доброты и помощи ближним

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил граждан с праздником Пасхи, подчеркнув значение этого светлого дня для миллионов верующих. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства, он отметил, что Пасха символизирует возрождение, веру в лучшее и важность добрых поступков.
Глава правительства напомнил о многовековой роли Русской православной церкви в укреплении духовно-нравственных ценностей, сохранении исторического и культурного наследия России, а также в объединении Русского мира. Он подчеркнул, что церковь способствует единству людей разных народов и культур.
Мишустин выразил уверенность в том, что праздник Пасхи вдохновляет на милосердие, поддержку ближнего и укрепление взаимопонимания в обществе.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с Пасхой участников спецоперации, а также всех православных в России и других странах. Кроме того, президент объявил пасхальное перемирие в зоне СВО.