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Телефонные аферисты начали сами признаваться своим жертвам в мошенничестве: в чем подвох

МВД: Телефонные аферисты начали запугивать своих жертв признанием в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Телефонные мошенники придумали нестандартных ход, чтобы запугивать и обманывать своих жертв. На определенном этапе осуществления аферы они признаются жертве в том, что обманывают ее.

Расчет строится на том, чтобы собеседник испугался и некритично воспринял последующие звонки аферистов.

«На такие уловки злоумышленники идут, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих», — пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Далее мошенники звонят жертве, представляясь правоохранителями, сотрудниками портала «Госуслуги» или Росфинмониторинга и предлагают якобы «спасти» деньги, переведя их на «безопасный счет».

Как мошенники под видом коммунальщиков выманили у врача из Иркутска миллион, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем мошенники запустили в Telegram боты, которые используют пасхальную тематику для фишинга и кражи аккаунтов.

Ранее сайт KP.RU писал, как хакеры взломали почту китайской компании и похитили свыше 5 млн рублей у петербургского предпринимателя.