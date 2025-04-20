Телефонные аферисты начали сами признаваться своим жертвам в мошенничестве: в чем подвох

Телефонные мошенники придумали нестандартных ход, чтобы запугивать и обманывать своих жертв. На определенном этапе осуществления аферы они признаются жертве в том, что обманывают ее.
Расчет строится на том, чтобы собеседник испугался и некритично воспринял последующие звонки аферистов.
«На такие уловки злоумышленники идут, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих», — пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Далее мошенники звонят жертве, представляясь правоохранителями, сотрудниками портала «Госуслуги» или Росфинмониторинга и предлагают якобы «спасти» деньги, переведя их на «безопасный счет».
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Тем временем мошенники запустили в Telegram боты, которые используют пасхальную тематику для фишинга и кражи аккаунтов.
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