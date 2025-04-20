До −4 градусов похолодает в Новосибирской области в начале недели

Однако в дневные часы в регионе будет уже довольно тепло. В понедельник, 21 апреля — около +4…+9, местами — до +14 градусов. Во вторник, 22 апреля — +7…+12 градусов. В отдельных районах Новосибирской области ожидаются небольшие дожди.