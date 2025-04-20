До −4 градусов похолодает в Новосибирской области в начале недели

В Новосибирской области в начале недели по ночам будет не по-весеннему холодно. Ночью 21 апреля, по данным Западно-Сибирского УГМС, столбики термометров местами опустятся до −2 градусов, 22 апреля — до −4 градусов.
Однако в дневные часы в регионе будет уже довольно тепло. В понедельник, 21 апреля — около +4…+9, местами — до +14 градусов. Во вторник, 22 апреля — +7…+12 градусов. В отдельных районах Новосибирской области ожидаются небольшие дожди.
В Новосибирске в понедельник ночью будет от +3 до +5 градусов, днём — от +9 до +11. Вероятны осадки в виде дождя.