Умер директор группы «На-На»

Коллеги Фроликова сообщили о его кончине.
Директор популярной группы «На-На» Виталий Фроликов скончался, о чем сообщили его коллеги. Причина смерти не уточняется, а друзья и поклонники выражают соболезнования.
«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы “На-На”, душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!» — поделились представитель музыкального коллектива, их слова передает StarHit. Коллеги Фроликова объявили о его смерти, не раскрывая подробностей о причинах трагедии. Они пообещали в ближайшее время сообщить о дате и месте прощания.
В социальных сетях звезды и поклонники активно выражают соболезнования семье и близким Фроликова. Пользователи пишут о его доброте, честности и жизнерадостности. «Светлая память. Мои искренние соболезнования родным и близким, а также ребятам из группы», — отмечают комментаторы, подчеркивая, что Фроликов оставил яркий след в сердцах многих.