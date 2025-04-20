Умер директор группы «На-На»

«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы “На-На”, душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!» — поделились представитель музыкального коллектива, их слова передает StarHit. Коллеги Фроликова объявили о его смерти, не раскрывая подробностей о причинах трагедии. Они пообещали в ближайшее время сообщить о дате и месте прощания.