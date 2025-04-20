В Усольском районе проверили готовность к пожароопасному периоду

Минсельхоз Иркутской области провел проверку готовности Усольского района к пожароопасному сезону 2025 года. В состав межведомственной группы вошли представители администрации района, МЧС, лесничеств, Гостехнадзора и сельских поселений. Об этом КП-Иркутск рассказали в минлес Иркутской области.
— Особое внимание уделили земельным участкам сельхозназначения, примыкающим к лесу, населенным пунктам и садоводствам, — сообщили в министерстве.
Специалисты проверяли наличие опашки вокруг полей, так как она препятствует распространению огня. По итогам проверки собственникам участков будут направлены предписания об устранении выявленных нарушений и выполнении обязательных требований по использованию и охране земель.