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В Усольском районе проверили готовность к пожароопасному периоду

Специалисты проверяли наличие опашки вокруг полей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Минсельхоз Иркутской области провел проверку готовности Усольского района к пожароопасному сезону 2025 года. В состав межведомственной группы вошли представители администрации района, МЧС, лесничеств, Гостехнадзора и сельских поселений. Об этом КП-Иркутск рассказали в минлес Иркутской области.

— Особое внимание уделили земельным участкам сельхозназначения, примыкающим к лесу, населенным пунктам и садоводствам, — сообщили в министерстве.

Специалисты проверяли наличие опашки вокруг полей, так как она препятствует распространению огня. По итогам проверки собственникам участков будут направлены предписания об устранении выявленных нарушений и выполнении обязательных требований по использованию и охране земель.