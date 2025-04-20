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Диетолог дал совет, как выйти из поста без вреда для здоровья

На Пасху, во время выхода из Великого поста, нельзя резко начинать есть яйца и куличи, а также мясо и молоко. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Выходить из поста следует аккуратно.

На Пасху, во время выхода из Великого поста, нельзя резко начинать есть яйца и куличи, а также мясо и молоко. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Начинается Пасха — крашеные яйца, куличи. Вчера еще мы пост соблюдали, а сегодня резко из него выходим. Вот этого делать нельзя. Поэтому яиц — одно-два максимум, кулича — 100−150 грамм», — сказал Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik. Он подчеркнул, что особенно осторожно переходить к обычному рациону стоит людям с диабетом, атеросклерозом и ожирением, вводя новые продукты постепенно. Кулич лучше употреблять после основной еды, а в рационе должно быть много овощей и грубого хлеба.

Гинзбург также предупредил, что после поста не стоит налегать на жирные, копченые, соленые, острые и жареные блюда, так как они сильно стимулируют выброс желчи и создают нагрузку на печень и поджелудочную железу. При наличии склонности к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, неправильный выход из поста может спровоцировать их обострение. Вводить мясо в рацион стоит постепенно, начиная с небольших кусочков в супах, а молочные продукты следует добавлять в питание аккуратно.