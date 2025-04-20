Священник Портнов рассказал, как нужно отвечать на фразу «Христос воскрес»

«Начиная с самого утра, люди христосоваются, то есть встречаются друг с другом и рассказывают о самом главном событии, что Христос воскрес. Поэтому принято говорить при встрече в этот день: “Христос воскрес”, “Воистину воскрес”, или “Действительно воскрес”. Также обмениваются подарками, куличами, яйцами», — объяснил он.