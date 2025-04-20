Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник Портнов рассказал, как нужно отвечать на фразу «Христос воскрес»

В этот день православные традиционно обмениваются яйцами и куличами.

Источник: Аргументы и факты

Как правильно поздравлять с Пасхой и отвечать на поздравления aif.ru рассказал настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.

«Начиная с самого утра, люди христосоваются, то есть встречаются друг с другом и рассказывают о самом главном событии, что Христос воскрес. Поэтому принято говорить при встрече в этот день: “Христос воскрес”, “Воистину воскрес”, или “Действительно воскрес”. Также обмениваются подарками, куличами, яйцами», — объяснил он.

По словам священнослужителя, есть много народных традиций, связанных с Пасхой. Например, дети и взрослые могут биться яйцами.

«В этот день самое важное — именно радость. Радость о том, что Господь воскрес», — добавил он.

Ранее священник Портнов рассказал о значении цветов для окрашивания яиц на Пасху.