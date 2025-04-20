Губернатор Хоценко и мэр Шелест поздравили омичей с Пасхой

«Поздравляю всех с Пасхой! Пусть этот день наполнит наши сердца радостью, надеждой и любовью! Пусть благодатный огонь озаряет жизненный путь и в каждую семью принесет мир и гармонию», — опубликовано в личном телеграм-канале губернатора Омской области.