Губернатор Хоценко и мэр Шелест поздравили омичей с Пасхой

Главы региона и города в ночь на воскресенье, 20 апреля 2025 года обратились к омичам с поздравлениями со светлым праздником Пасхи.
«Поздравляю всех с Пасхой! Пусть этот день наполнит наши сердца радостью, надеждой и любовью! Пусть благодатный огонь озаряет жизненный путь и в каждую семью принесет мир и гармонию», — опубликовано в личном телеграм-канале губернатора Омской области.
Также в аккаунте главы региона появились кадры с ночной службы, которую, как видно на одном из снимков, Виталий Хоценко посетил с супругой и одним из младших детей.
В свою очередь, Сергей Шелест, поприветствовав своих подписчиков, пожелал им доброго здоровья, мира и благоденствия.