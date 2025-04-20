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Губернатор Хоценко и мэр Шелест поздравили омичей с Пасхой

Глава Омской области отправился ко всенощной с членами семьи.

Главы региона и города в ночь на воскресенье, 20 апреля 2025 года обратились к омичам с поздравлениями со светлым праздником Пасхи.

«Поздравляю всех с Пасхой! Пусть этот день наполнит наши сердца радостью, надеждой и любовью! Пусть благодатный огонь озаряет жизненный путь и в каждую семью принесет мир и гармонию», — опубликовано в личном телеграм-канале губернатора Омской области.

Также в аккаунте главы региона появились кадры с ночной службы, которую, как видно на одном из снимков, Виталий Хоценко посетил с супругой и одним из младших детей.

В свою очередь, Сергей Шелест, поприветствовав своих подписчиков, пожелал им доброго здоровья, мира и благоденствия.