В России и Белоруссии начнут продавать единые полисы ОСАГО

Договор ОСАГО с покрытием в России и Белоруссии можно будет заключить только в электронном виде на сайтах страховщиков, имеющих право на операции в рамках международных систем страхования. Сейчас, по данным РСА, на такие операции имеют право девять страховых организаций: «АльфаСтрахование», «Югория», «Зетта Страхование», «Спасские ворота», «Двадцать первый век», «Согласие», «Росгосстрах», «ВСК» и «РЕСО-Гарантия».