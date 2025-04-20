В Госдуме предложили выплачивать маткапитал на каждого ребенка, увеличивая сумму на 25%

Останина заявила, что увеличение выплат поможет в улучшении демографии.
Материнский капитал следует выплачивать на каждого ребенка с увеличением суммы на 25% за каждого последующего, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, такая мера станет мощным стимулом для роста рождаемости в России.
«Маткапитал надо выплачивать не только на первого, но и второго, и последующих детей с коэффициентом прироста в 25%. Эта мера даст нам демографический взрыв», — заявила Останина, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что до 2020 года материнский капитал выплачивался только на второго ребенка, что стимулировало рождение детей. После введения выплат на первого ребенка с 2020 года, по ее словам, рождаемость второго ребенка снизилась, так как 80% семей используют маткапитал для покупки жилья, а ипотека становится серьезной нагрузкой.
Депутат уверена, что увеличение суммы за каждого нового ребенка поможет семьям решиться на расширение семьи. Она также подчеркнула, что разговоры о корыстном использовании маткапитала неуместны, так как молодежь в первую очередь просит достойные зарплаты.
Регионы активно поддерживают молодые семьи, внедряя собственные меры для повышения рождаемости. Например, в Калининградской области молодым родителям до 35 лет компенсируют часть арендной платы при рождении детей. В Крыму с апреля 2025 года «Семейную ипотеку» распространили на вторичное жильё, а в Пермском крае выдают жилищные сертификаты на 15% стоимости жилья. В Республике Коми семьям, где первенец родился у женщины до 24 лет, выплачивают 500 тыс. рублей. В Челябинской области действует студенческий капитал в размере 1,04 млн рублей, а во многих регионах многодетным семьям предоставляют скидки на ЖКХ, школьную форму и лекарства.
Останина предложила направлять господдержку не только в 41 регион с низкой рождаемостью, но и в успешные субъекты. Депутат также раскритиковала систему поддержки малоимущих, указав, что некоторые семьи искусственно попадают в эту категорию, тогда как работающие в несколько смен не получают помощи. По ее мнению, меры должны мотивировать успешные семьи, чтобы стимулировать рождаемость на федеральном уровне.