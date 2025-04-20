В Госдуме предложили выплачивать маткапитал на каждого ребенка, увеличивая сумму на 25%

«Маткапитал надо выплачивать не только на первого, но и второго, и последующих детей с коэффициентом прироста в 25%. Эта мера даст нам демографический взрыв», — заявила Останина, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что до 2020 года материнский капитал выплачивался только на второго ребенка, что стимулировало рождение детей. После введения выплат на первого ребенка с 2020 года, по ее словам, рождаемость второго ребенка снизилась, так как 80% семей используют маткапитал для покупки жилья, а ипотека становится серьезной нагрузкой.