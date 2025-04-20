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В Красноярске прошло Пасхальное богослужение

Митрополит Красноярский и Ачинский Никита возглавил Пасхальное богослужение в ночь с 19 на 20 апреля в красноярском храме Рождества Христова.

Источник: t.me/kerpcru

Сердечно поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с великим праздником Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот день — самый великий день в церковном богослужении, в церковном календаре. Мы сегодня с вами празднуем Пасху Христову: победу света над тьмой, победу жизни над смертью, — сказала владыка Никита.

После заамвонной молитвы Митрополит Никита освятил артос, а по окончании Литургии — поздравил паству с Пасхой Христовой. Вокруг храма Рождества Христова, также был совершён крестный ход. После, всех присутствующих красноярцев развезли домой бесплатные маршрутные автобусы.

За порядком в храме следили сотрудники полиции и казаки Енисейского войскового казачьего общества.