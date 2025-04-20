В Красноярске прошло Пасхальное богослужение

Сердечно поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с великим праздником Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот день — самый великий день в церковном богослужении, в церковном календаре. Мы сегодня с вами празднуем Пасху Христову: победу света над тьмой, победу жизни над смертью, — сказала владыка Никита.