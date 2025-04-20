Двух бойцов СВО из Бурятии вернули из плена

В ходе переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории были освобождены 246 российских военнослужащих 19 апреля. Среди них были двое жителей Бурятии. Стоит отметить, что взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Об этом сообщило министерство обороны России.
— Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, — рассказывают в министерстве.
Вчера, 19 апреля, наших бойцов, находившихся в плену, доставили на территорию Республики Беларусь. Там всем военнослужащим была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме этого, каждый мог связаться с родными по телефону.
Вскоре бойцы будут доставлены в Россию. Тогда они пройдут полноценное лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.