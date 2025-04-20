Синоптики пообещали москвичам 27 градусов жары на Пасху

В Москве в воскресенье будет от +22 до +27 градусов.
В воскресенье, 20 апреля, в Москве ожидается жаркая погода: температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов. Такой прогноз размещен на официальном сайте Гидрометцентра России.
«Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +25 до +27 градусов», — говорится на сайте Гидрометцентра. Также сообщается, что в столице установится переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов.
В Московской области синоптики прогнозируют дневную температуру в диапазоне от +22 до +27 градусов, а ночью она может понизиться до +7. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6−11 м/с, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.