Синоптики пообещали москвичам 27 градусов жары на Пасху

«Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +25 до +27 градусов», — говорится на сайте Гидрометцентра. Также сообщается, что в столице установится переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов.